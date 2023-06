Francia: sondaggio, popolarità Macron al 29 per cento (+4 punti)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di popolarità del presidente francese Emmanuel Macron a giugno guadagna 4 punti e sale al 29 per cento. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per il quotidiano "Les Echos". Secondo Bernard Sananes, la "pagina" della riforma delle pensioni che ha provocato violente proteste nei mesi scorsi "non è voltata" ma "c'è un calo di tensione". Negli ultimi due mesi il capo dello Stato aveva perso 7 punti. Migliora anche l'immagina della premier Elisabeth Borne, che guadagna 2 punti e sale al 24 per cento. (Frp)