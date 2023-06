Imprese: Urso, cresce attenzione internazionale nei confronti dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane e mesi, il governo ha riscontrato un crescente interesse internazionale nei confronti dell’Italia, soprattutto da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia. Facendo riferimento ai dati positivi sulla crescita del Pil nel primo trimestre del 2023, il ministro ha affermato che “siamo cresciuti grazie anche ai consumatori, ai turisti e alle aziende statunitensi, che dimostrano sempre di più di voler investire nel nostro Paese”. Lo dimostra, ha aggiunto, anche l’inaugurazione del nuovo volo diretto di Ita Airways tra Roma e Washington. “Tuttavia, non ci sono solo gli Stati Uniti, perchè nelle ultime settimane abbiamo riscontrato un crescente interesse anche da parte di Paesi come la Svizzera, la Svezia, gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, l’India o il Messico: nazioni che fino ad ora non potevano essere considerati attenti agli investimenti nel nostro Paese”, ha spiegato, aggiungendo che questo dimostra come l’Italia, nell’attuale fase geopolitica in cui le multinazionali stanno rivedendo le proprie strategie per accorciare le filiere commerciali nei vari continenti, l’Italia è un Paese “attrattivo e competitivo”. (Was)