Imprese: Urso, ci aspettiamo investimenti internazionali importanti nei semiconduttori

24 luglio 2021

- Il governo sta continuando una interlocuzione continuativa con Intel, e siamo certi che in Italia arriveranno presto investimenti significativi nel campo dei semiconduttori. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington. “Stiamo aspettando la decisione di Intel, che ha avviato un progetto più ampio per riprogrammare i suoi investimenti in tutta Europa”, ha detto. (Was)