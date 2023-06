Italia-Usa: Urso, non possiamo essere dipendenti dalla Cina su materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’Italia e gli Stati Uniti sono consapevoli della competizione sistemica con la Cina a livello globale, e anche della strada da seguire per garantire l’autonomia strategica dell’Occidente. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia a Washington. “Un punto fondamentale è rappresentato dall’approvvigionamento di materie prime critiche: non possiamo passare dalla subordinazione ai combustibili fossili russi a quella nei confronti delle materie prime provenenti dalla Cina”, ha detto. (Was)