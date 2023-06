Maltempo: Urso lunedì in Emilia-Romagna, pieno sostegno del governo alle filiere produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si recherà lunedì prossimo in Emilia-Romagna, per visitare le aree colpite dalle alluvioni. Durante una conferenza stampa all’ambasciata italiana a Washington, il ministro ha detto che durante la sua visita incontrerá le aziende e le associazioni locali, oltre ai rappresentanti della Regione. “Avró anche un confronto con il presidente Stefano Bonaccini per capire cosa si possa fare di più per sostenere il territorio, dopo il provvedimento da due miliardi di dollari che abbiamo approvato per fronteggiare questa emergenza”, ha detto, aggiungendo che le filiere produttive della Regione devono avere il pieno sostegno del governo, per ripartire il prima possibile. “Sarà per me una importante ricognizione sul campo, in preparazione della seconda fase”, ha concluso. (Was)