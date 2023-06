Armenia-Turchia: premier Pashinyan parteciperà a cerimonia insediamento Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan parteciperà alla cerimonia d'insediamento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara. Come riferisce l'ufficio del primo ministro, Pashinyan ha accettato l'invito a partecipare alls cerimonia e si recherà ad Ankara domani, sabato 3 giugno. Armenia e Turchia non hanno relazioni diplomatiche anche se da tempo si sta lavorando per cercare di normalizzare i rapporti fra i due Paesi. Tradizionale alleato dell'Azerbaigian, dal primo conflitto per la regione del Karabakh la Turchia ha chiuso i suoi confini con l'Armenia. (Rum)