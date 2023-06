Roma: feriti e intossicati incendio Colle Aniene, il bollettino della Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'incendio verificatosi oggi a Roma nel quartiere Colli Aniene la Regione Lazio si comunica quanto segue. Presso l'Ospedale Sant'Eugenio sono state ricoverate tre persone: una in rianimazione per intossicazione da monossido di carbonio; le altre due, ricoverate al Centro grandi ustionati, hanno riportato ustioni una del 30 per cento e l'altra del 12 per cento. Queste ultime sono attualmente in prognosi riservata e intubate a causa del danno respiratorio da ustione. Inoltre un minore è in osservazione nella pediatria del nosocomio. La Asl Roma 2 ha inoltre attivato l'assistenza sanitaria presso le strutture messe a disposizione dal Municipio Roma IV, a tutte le persone sfollate che avevano bisogno anche di medicinali. Presso il Policlinico Umberto I sono state ricoverate nove persone. Tutti i pazienti sono giunti svegli e collaboranti, già in ossigenoterapia per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. (segue) (Com)