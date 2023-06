Italia-Usa: ministro Urso incontra segretaria al Commercio Raimondo in ambasciata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro Urso ha evidenziato l'importanza del legame tra Italia e Stati Uniti, ricordando le sue visite a Washington e le sue due recenti missioni a Kiev, a testimonianza del sostegno del nostro Paese all'Ucraina. Ha sottolineato come la sua presenza, accanto alla segretaria Raimondo, sia motivata dall'opportunità che le economie e le imprese di Italia e Stati Uniti crescano insieme, valorizzando la forza e l'affidabilità dell'Italia, protagonista nello scenario internazionale anche grazie alla professionalità, alla dedizione e all'eroismo delle proprie Forze armate. Ha rivolto alla segretaria Raimondo un'attestazione di gratitudine del governo presieduto da Giorgia Meloni, rilevando l'importanza per i nostri due Paesi di fare affidamento l'uno sull'altro nell'attuale contesto geopolitico e in vista della presidenza italiana del G7 nel 2024. A fronte delle sfide difficili che fronteggiamo sul piano economico e industriale, ha sottolineato, dobbiamo "creare un unico grande bacino commerciale e produttivo che garantisca la autonomia strategica dell'Occidente e quindi i valori di libertà, indipendenza e benessere che ne sono a fondamento", ricordando la forte crescita dell'economia italiana, grazie anche al dinamismo del nostro export e in particolare all'affermazione del made in Italy negli Usa. (segue) (Was)