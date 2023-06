Italia-Usa: ministro Urso incontra segretaria al Commercio Raimondo in ambasciata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La segretaria al Commercio Raimondo ha dato il benvenuto negli Stati Uniti al ministro Urso, incoraggiando una maggior presenza economica italiana negli Usa e maggiori investimenti statunitensi in Italia. Dopo aver ricordato con orgoglio le proprie origini italiane, Raimondo ha valorizzato la forza crescente del legame tra Italia e Stati Uniti, radicato nei nostri valori comuni e nell'impegno concreto per la democrazia. "La voce forte dell'Italia nell'Unione europea e nella Nato sono di vitale importanza", ha evidenziato, elogiando la leadership della presidente Meloni come prima donna alla guida di un governo, per la sua posizione sull'Ucraina e sulla partnership con gli Stati Uniti, "in un momento in cui abbiamo bisogno della leadership dell'Italia in Europa più che mai". Ha promesso il sostegno alla prossima presidenza italiana del G7 e, per conto del presidente Joe Biden, ha espresso il desiderio di lavorare con l'Italia per rafforzare le relazioni bilaterali sul piano politico ed economico. (Was)