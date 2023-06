Roma: Codacons, su Ztl Fascia verde avviata azione collettiva contro Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione degli interessi dei destinatari del provvedimento sembra essere stata omessa, considerato anche che le misure intraprese – che gravano sui cittadini romani residenti e su chi accede da fuori per esigenze lavorative – non sono accompagnate da corrispondenti misure volte a rispondere alle esigenze abitative e di lavoro delle categorie interessate. Il Codacons ha dunque inviato una formale diffida a Roma Capitale e Regione Lazio, e ha pubblicato alla pagina https://codacons.it/roma-diesel-euro-5/ le istruzioni per aderire all’azione collettiva volta a chiedere l’annullamento di qualsiasi atto amministrativo che preveda il divieto di circolazione e accesso alle autovetture diesel Euro 5, e ottenere l’adozione di misure adeguate e coerenti con la situazione dei cittadini, contemperando le esigenze ambientali e il diritto alla libera circolazione degli individui, nonché la tutela della posizione di chi possiede un veicolo diesel euro 5 ed in subordine, qualora la Delibera fosse confermata, che vengano disposte tutte le misure idonee a garantire un equo indennizzo ai cittadini pregiudicati. (Com)