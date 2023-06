Indo-Pacifico: premier Australia invita Usa e Cina a riaprire canali di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento in cui le loro relazioni sembrano viaggiare in una "pericolosa spirale discendente", Stati Uniti e Cina dovrebbero riaprire canali di comunicazione di alto livello e stabilire dei paletti che evitino che la situazione sfoci in un conflitto aperto. Lo ha dichiarato il primo ministro dell'Australia, Antony Albanese, nel suo discorso d'apertura alla 20ma edizione del Dialogo Shangri-La, evento annuale ospitato da Singapore sulla sicurezza nella regione dell'Indo-Pacifico. "Non si tratta di politiche di contenimento, né di porre ostacoli al progresso o al potenziale di un Paese. Si tratta di semplici, pratiche misure per evitare lo scenario peggiore", ha spiegato Albanese, aggiungendo che la "precondizione essenziale" per tutto questo è "il dialogo". (segue) (Fim)