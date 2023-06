Indo-Pacifico: premier Australia invita Usa e Cina a riaprire canali di comunicazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non si ha la valvola di sfogo del dialogo, non si ha la possibilità di prendere il telefono e comunicare con la controparte, di spiegare o di fare chiarezza, allora c'è un rischio sempre più grande che si vada verso azioni irreversibili", ha sottolineato il premier australiano parlando davanti a 600 delegati da oltre 40 Paesi. Tra questi anche il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, e il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, che oggi si sono stretti per la prima volta la mano. Questo nonostante Pechino abbia detto no a un incontro tra i due a margine dell'evento, probabilmente in ragione delle sanzioni statunitense che dal 2018 gravano su Li, che ha assunto l'incarico lo scorso marzo. Secondo Albanese, le conseguenze di un'escalation "nello Stretto di Taiwan o altrove" sarebbero "devastanti per il mondo intero" e, per questo motivo, tutti i leader dell'Indo-Pacifico dovrebbero "fare tutto il possibile per sostenere il dialogo". (Fim)