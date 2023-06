2 giugno: Cucchi (Avs), non dimenticare gli ultimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è il 2 giugno. La festa della Repubblica. L'avvento della democrazia. L'affermazione dei diritti in nome e per il popolo Italiano. Per me è una vera festa. Avrebbe dovuto esserlo anche per mio fratello Stefano ma così non è stato. Non dobbiamo arrenderci all'oblìo, al cinismo del pseudo benessere. Non dobbiamo dimenticare". Lo scrive su Facebook la senatrice dell'Alleanza verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, secondo cui "non è e non deve essere vissuta come una delle tante parate. È costruita sul sangue di coloro che vi hanno creduto. E rischia di morire sul sangue di coloro che sono stati costretti a non credervi più dal dolore loro inferto dalla sopraffazione di tutti i valori che ne sono nobile significato. La Festa della Repubblica - aggiunge - rimane per me la festa dei diritti fondamentali dei cittadini di fronte allo Stato che ne costituisce comunità. Io ci credo e continuo a crederci, nonostante tutto. La mia vita ora è nelle carceri, nei Cpr. Nei luoghi dove essere umani non vengono trattati da questa Repubblica come devono. Come mio fratello. La mia fede nella Repubblica è costruita sul sangue della mia famiglia. Non è una parata. È vera ed intima", conclude.(Rin)