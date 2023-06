Trasporto aereo: sindacati, domenica sciopero di 4 ore lavoratori handling aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica 4 giugno, dopo il rinvio per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna è confermato lo sciopero nazionale di 4 ore (dalle 12 alle 16). In concomitanza con la fascia oraria dello sciopero, verranno organizzati presidi e manifestazioni in tutti i principali aeroporti italiani. Le lavoratrici e i lavoratori dell'handling aeroportuale (attività che comprende vari servizi di assistenza a terra, tra cui carico e scarico bagagli) protestano per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto ormai da 6 anni". A riferirlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo che proseguono: "la situazione per il settore dell'handling è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima ad un rinnovo contrattuale che restituisca potere d'acquisto ai salari e dignità alle migliaia di lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, in condizioni assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti". "Auspichiamo - concludono le organizzazioni sindacali - che dalle imprese arrivino subito risposte alle legittime istanze salariali e normative che abbiamo portato al tavolo, ma, qualora questo non dovesse accadere, lo sciopero di domenica sarà la prima di una lunga serie di azioni sindacali che verranno poste in campo a partire dall'imminente stagione estiva". (Com)