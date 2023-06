Arabia Saudita: ministro Esteri, impegno di Riad per la sicurezza alimentare ed energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ritiene importante lo sviluppo di una cooperazione internazionale per raggiungere la prosperità globale, assicurando il proprio impegno per gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati per il 2030 e per garantire la sicurezza alimentare ed energetica a livello mondiale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, durante il suo intervento alla riunione dei “Paesi amici dei Brics”, a Città del Capo, in Sudafrica, come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. L’incontro, cui hanno preso parte i ministri degli Esteri dei Paesi che intendono aderire al gruppo dei Brics, che ad oggi comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ma al quale diversi Stati, tra cui l’Algeria, hanno chiesto di aderire, ha avuto come slogan “partenariato per accelerare la crescita economica, promuovere lo sviluppo sostenibile e favorire il pluralismo globale”. Bin Farhan ha definito l’Arabia Saudita come “il maggior partner commerciale dei Brics in Medio Oriente”, a seguito della significativa intensificazione delle relazioni commerciali con i Paesi membri del gruppo. Dal 2017, infatti, il volume dei commerci tra Riad e i Brics è passato da 81 miliardi di dollari a 128 miliardi di dollari nel 2021 e a oltre 160 miliardi di dollari nel 2022. Secondo il capo della diplomazia saudita, inoltre, Riad ha in comune con i Brics alcuni “valori fondamentali”, come il rispetto della sovranità dei singoli Stati, la non ingerenza, il rispetto del diritto internazionale, il multilateralismo e l’azione collettiva. Con i Brics, inoltre, l’Arabia Saudita sostiene l’importanza di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità nel mondo, affinché ciascuno concentri i propri sforzi per la prosperità comune. (Res)