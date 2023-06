Italia-Usa: Urso, oggi incontro con 80 interlocutori per presentare potenzialità del fondo sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, presenterà oggi il disegno di legge sulla tutela del Made in Italy agli operatori italiani e statunitensi che possono essere interessati alle attività del fondo sovrano italiano. Durante una conferenza stampa all’ambasciata d’Italia, il ministro ha spiegato che il fondo dovrá investire “secondo una logica di mercato, insieme ad attori privati italiani e internazionali, sulle filiere strategiche come l’approvvigionamento di materie prime: un aspetto fondamentale per l’autonomia strategica, tecnologica e produttiva del continente europeo”. Alla dote iniziale di un miliardo di euro, ha aggiunto, si “potranno e dovranno aggiungere risorse finanziarie di soggetti pubblici o privati anche internazionali”. Urso ha detto che all’incontro odierno parteciperanno circa 80 interlocutori, tra compagnie italiane presenti negli Usa e soggetti statunitensi che vogliono investire in Italia. “Si tratta di realtà importanti, e questo fa ben sperare sul loro interesse e sul loro futuro sostegno: il fondo, per loro potrà rappresentare un canale importante e significativo”, ha spiegato. (Was)