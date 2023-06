Iraq: i reparti dell’antiterrorismo uccidono tre miliziani dello Stato islamico a Kirkuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reparti dell’antiterrorismo delle forze di sicurezza dell’Iraq hanno ucciso oggi tre miliziani dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is), sulla catena montuosa di Hamrin, nel governatorato settentrionale di Kirkuk. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando un comunicato stampa dell’antiterrorismo di Baghdad. Questa mattina, invece, secondo l’agenzia di stampa “Ina”, l’ufficio media dei servizi di sicurezza iracheni ha annunciato il successo di un’operazione mirata dell’aviazione militare, effettuata con un velivolo F-16, contro postazioni dell’Is a Diyala, nel nord-est del Paese. Centrati, dunque, gli obiettivi del bombardamento aereo, nel quale sono rimasti uccisi “numerosi terroristi” e sono state distrutti rifugi utilizzati dall’organizzazione terroristica. Intanto, oggi, come riferisce l'emittente radiotelevisiva curda "Rudaw" una fazione armata irachena che si fa chiamare Brigate al Sabireen ha diffuso sul suo canale Telegram un comunicato in cui proclamava di voler condurre “operazioni militari contro i militari delle forze di occupazione statunitense” in Iraq, in nome della “resistenza islamica”. (Irb)