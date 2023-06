Sanità: Tiero (Fd'I), sinergia con dg Cavalli su problemi concreti, presto nuovi servizi al Goretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un macchinario di ultimissima generazione capace di fare un nuovo e ulteriore balzo in avanti nella cura delle pazienti affette da tumore alla mammella. Difenderò gli interessi del territorio e sosterrò ogni atto che vada nella direzione giusta. La collaborazione tra vertice aziendale e rappresentanza istituzionale costituisce d'altronde una via obbligata per condividere azioni ed interventi migliorativi in termini di cure e assistenza sanitaria. Certamente seguirò con molta attenzione le iniziative che il direttore generale dell'Asl porterà avanti nel territorio e ovviamente chiederò il rispetto degli impegni assunti. Nella valutazione della gestione sanitaria complessiva non faremo sconti. Questa è la strada che intendiamo intraprendere anche alla luce delle criticità persistenti nei nostri ospedali. Mi riferisco alla carenza di medici al Pronto Soccorso e nella stessa Medicina. Soprattutto con la stagione estiva i problemi legati alla mancanza di camici bianchi rischiano di ripercuotersi su residenti e turisti. Da parte mia c'è la disponibilità a favorire soluzioni che mettano al centro gli interessi del personale sanitario e dell'utenza. Ugualmente ci attiveremo in collaborazione con l'Asl affinché le lacune dell'offerta sanitaria vengano colmate su tutto il territorio provinciale, da Aprilia a Castelforte", conclude Tiero. (Com)