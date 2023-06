Stellantis: Rossomando (Pd), con i lavoratori per chiarezza su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova competenza e completezza a servizio di una corretta informazione" Anna Rossomando

Vicepresidente del Senato, ResponsabileGiustizia del Partito Democratico

23 luglio 2021

- "Una giornata di mobilitazione, in occasione della festa della Repubblica, per i lavoratori Stellantis, partiti da Torino per raggiungere il sito di Parigi-Poissy. La richiesta della Fiom è quella di un confronto con l'azienda su futuro e investimenti negli stabilimenti italiani, a partire da Mirafiori”. Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato ed esponente del Partito democratico, Anna Rossomando, che aggiunge: “Penso sia giusto sostenere i lavoratori nella richiesta di chiarezza sulle scelte industriali di Stellantis in Italia, ma anche il governo italiano dovrebbe fare la sua parte attivando un tavolo che guardi al futuro sulla transizione nell'automotive, invece di continuare con posizioni ideologiche e antiquate che non porteranno né investimenti, né lavoro nel settore”, conclude. (Rin)