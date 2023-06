Telecomunicazioni: Usa e Finlandia firmano dichiarazione congiunta su rete 6G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Finlandia hanno firmato oggi una Dichiarazione congiunta sulla cooperazione nelle comunicazioni wireless avanzate che prevede, tra le altre cose, il comune impegno a collaborare nella ricerca e lo sviluppo della rete 6G e a rafforzare l'interazione tra aziende dei due Paesi. Il documento è stato siglato a Helsinki dal segretario di Stato Antony Blinken e dal ministro degli Esteri Pekka Haavisto. "Abbiamo in comune una serie di valori e di obiettivi di sviluppo sostenibile che possiamo promuovere assieme come partner", ha dichiarato quest'ultimo nell'occasione. La Finlandia, come ha ricordato il ministro dei Trasporti Timo Harakka, è un Paese pioniere nello sviluppo del 6G: nel 2018 è stato il primo Stato a lanciare un ampio programma di ricerca nel settore. "Viviamo in un'epoca in cui la tecnologia sta trasformando letteralmente ogni aspetto delle nostre vite", ha sottolineato da parte sua Blinken. "Gli Stati Uniti - ha aggiunto - sono impegnati a collaborare con i loro partner per guidare questa trasformazione in modo tale che sia di beneficio per i nostri cittadini e per il progresso dei valori democratici, in particolare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali". (Was)