2 giugno: Mazzetti (FI): Italia forte quando unita

- "Se c'è una lezione che abbiamo imparato in questi ultimi anni, tutti complessi e difficili, è che solo uniti possiamo farcela. Questo è il senso del tricolore che tutti ci rende fratelli, da Nord a Sud, italiani residenti in Italia ma anche nel mondo. Non solo oggi, che celebriamo la festa cardine della nostra Repubblica, ma tutti i giorni raccogliamo e facciamo nostro l'esempio di chi ha lottato per l'Italia e per donarci la libertà, che non è mai scontata. Deve essere il nostro faro: sia d'ispirazione per tutti noi, sempre". Questo il messaggio di Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, che si dice "fiera di essere parte di un governo che si è posto fin da subito l'obiettivo di lavorare per tutta la Nazione, per renderla più forte e coesa, con al centro sempre la persona".(Com)