Italia-Usa: spazio, Urso incontra il segretario del Nsc e le aziende del settore negli Stati Uniti

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi Chirag Parikh, segretario del Consiglio nazionale per lo spazio degli Stati Uniti, nell’ambito della sua missione negli Usa, per una riunione bilaterale volta a rafforzare le sinergie tra i due Paesi sul settore spaziale. Lo spazio, si legge in una nota del ministero, è uno dei settori politico-strategici per eccellenza e, al contempo, di grande collaborazione internazionale, in parte, per motivi scientifici, in parte, per motivi economici essendo le infrastrutture spaziali spesso onerose per i Paesi. In particolare, la collaborazione nel settore spaziale genera riflessi positivi su innumerevoli altri ambiti, come quello tecnologico, industriale-commerciale, economico e non ultimo diplomatico. La collaborazione tra Italia e Stati Uniti nel settore spaziale è un modello di cooperazione trasversale e multi-dominio. Nata negli anni Sessanta a livello governativo, è rimasta, infatti, sempre attiva e dinamica fino ad oggi, perché fondata su solide basi di stima e confidenza reciproca. Recentemente, in occasione del simposio tenutosi ad aprile a Colorado Springs, la Nasa ha riconosciuto l’Agenzia spaziale italiana (Asi) come partner "preferito" nelle collaborazioni spaziali. (segue) (Was)