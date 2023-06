Italia-Usa: spazio, Urso incontra il segretario del Nsc e le aziende del settore negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Nello spazio si giocano le sfide globali”, ha dichiarato Urso. “Me ne sono occupato al Copasir e nei miei incontri con le commissioni omologhe della Camera e del Senato, lo scorso anno”, ha continuato, ricordando che l’Italia investe tanto nel settore, essendo il secondo contributore dell’Agenzia spaziale europea (Esa). “Anche in virtù del nostro impegno nel comparto, con gli Stati Uniti abbiamo già numerose collaborazioni avviate: cito quella sul programma Artemis, che abbiamo firmato per primi, ma anche i tanti accordi con Nasa e aziende private”, ha affermato il ministro, ricordando che, sul piano governativo, i due Paesi hanno avviato il negoziato per un accordo tecnico e di sicurezza (Tsa) che “auspichiamo di concludere in tempi brevi, anche in un'ottica di reciprocità”. Ad oggi, i settori di particolare rilievo della cooperazione bilaterale tra Italia e Stati Uniti sono i seguenti: Stazione spaziale internazionale e volo umano; esplorazione lunare, con il programma Artemis; missioni scientifiche; e partnership e sviluppo di collaborazioni industriali e commerciali. A seguire, il ministro ha incontrato una delegazione dei rappresentanti delle maggiori aziende spaziali e aerospaziali degli Stati Uniti, con l'obiettivo di stabilire collaborazioni industriali e non solo commerciali tra le realtà dei due Paesi. (Was)