Serbia: nei primi cinque mesi del 2023 aumento del turismo fluviale da Sava e Danubio

- Sempre più navi e turisti visitano la Serbia attraverso il turismo fluviale. Nei primi cinque mesi di quest'anno, 365 navi e oltre 46 mila turisti hanno attraccato negli 8 porti fluviali internazionali del Paese sui fiumi Sava e Danubio, rispettivamente il 4,6 per cento e il 44 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha annunciato l'Agenzia di gestione portuale. Il maggior numero di sbarchi è avvenuto a Belgrado poi a Novi Sad, Donji Milanovac e Golubac.(Seb)