Siria: Osservatorio diritti umani, Hezbollah e forze governative preparano la “resistenza”

- Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e le Forze armate della Siria portano avanti i loro preparativi militari nelle regioni a est dell’Eufrate, con il pretesto della “resistenza siriana” per liberare il Paese dall’ “occupazione degli Stati Uniti”. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo la quale esisterebbe un “sistema di reclutamento” e forme di “addestramento alle armi”, organizzati da Hezbollah. Solo questo mese, ha aggiunto il Sohr, sarebbero 200 i combattenti formati nel mese di maggio, il cui addestramento sarebbe avvenuto nei dintorni di Palmira. Questi miliziani, successivamente, potrebbero essere inviati in missioni contro le postazioni delle Forze democratiche siriane (Sdf, a maggioranza curda). (Res)