Usa: documenti classificati, chiuse indagini nei confronti dell’ex vicepresidente Pence

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha chiuso le indagini avviate nei confronti dell’ex vicepresidente Mike Pence, dopo il ritrovamento di alcuni documenti classificati nella sua casa in Indiana, lo scorso gennaio, e non emetterà accuse penali nei suoi confronti. In una lettera inviata allo staff legale di Pence, ottenuta dall’emittente “Cnn”, il dipartimento afferma che la divisione per la sicurezza nazionale, in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (Fbi), ha svolto una indagine relativamente ad una possibile manipolazione impropria di documenti classificati. “Sulla base dei risultati di questa indagine, il dipartimento non avanzerà accuse penali”, si legge nel documento. Pence, che il prossimo 7 giugno parteciperà ad un dibattito in diretta sull’emittente “Cnn”, dovrebbe annunciare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024 lo stesso giorno. (Was)