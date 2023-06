Indo-Pacifico: assistente segretario di Stato Russo in visita nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente segretario di Stato Usa per gli affari pubblici globali, William Russo, è in partenza oggi per un viaggio nel Pacifico che lo porterà a Honolulu, alle Figi e in Nuova Zelanda e che si concluderà il prossimo 10 giugno. Lo riferisce il dipartimento di Stato in un comunicato, spiegando che la visita “sottolinea l’importanza che la diplomazia statunitense attribuisce ai suoi partenariati nel Pacifico”.(Was)