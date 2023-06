Monza: riaprirà sabato 10 giugno l'Infopoint di accoglienza turistica al parco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Giunta Comunale di Monza ha approvato la delibera per riaprire al pubblico l'Infopoint di Accoglienza Turistica al Parco di Monza, situato all'ingresso di Porta Monza. Orari e modalità. La struttura, non più in uso da qualche anno, tornerà in funzione a partire da sabato 10 giugno fino a novembre e resterà aperta tutti i sabati e le domeniche, oltre alle festività e durante gli eventi di maggiore richiamo, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. L'edificio sarà concesso gratuitamente dal Consorzio al Comune, che si impegna a fornire personale preparato per offrire un servizio di informazione professionale ai tanti turisti e visitatori che, soprattutto durante i mesi estivi, affollano i 700 ettari di verde del Parco di Monza. Presso l'Infopoint sarà possibile ottenere informazioni turistiche aggiornate su eventi, appuntamenti e itinerari suggeriti; informazioni di carattere storico-culturale; disporre di materiale promozionale dedicato al territorio. "Considerando che l'ingresso di Porta Monza, anche grazie al vicino parcheggio, costituisce un punto privilegiato di ritrovo per gruppi organizzati di visitatori, per i turisti e per le scolaresche, ci sembra molto utile ripristinare il servizio, augurandoci di poter accogliere tanti visitatori durante l'estate che sta cominciando e che si annuncia più vivace delle precedenti", ha spiegato Carlo Abbà, Assessore al Turismo e al Marketing Territoriale. Un maggior flusso di visitatori è senz'altro prevedibile anche grazie al programma di aperture speciali della Villa Reale previste dalla prossima settimana: a partire dal 7 giugno, infatti, la Reggia resterà aperta 5 giorni la settimana, da mercoledì a venerdì dalle 14:30 alle 19:30; sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 18:30. "Abbiamo lavorato molto per raggiungere questo nuovo assetto – ha aggiunto il Sindaco Paolo Pilotto, Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco –. Considero questo cambiamento un importante investimento per l'attrattività di Monza, che comporta uno sforzo organizzativo ma, grazie alle aperture prolungate, consentirà alla Villa di ottenere lo status di Museo". (Com)