Agroalimentare: Confagricoltura, decreto su Flavescenza dorata passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del ministro Lollobrigida al decreto che ripartisce le risorse per indennizzare i vitivinicoltori colpiti dalla Flavescenza dorata “va incontro alle sollecitazioni di Confagricoltura che già a marzo aveva chiesto, in un convegno all'Auditorium Antinori nel Chianti Classico, un maggiore impegno politico sul tema”. Lo si legge in una nota di Confagricoltura, che parla di “un primo passo importante perché permette di rimpiazzare i vigneti estirpati in quanto toccati dalla fitopatia”. Il decreto attua il riparto, tra le regioni interessate, dei 3,5 milioni di euro per il periodo 2023-2024. La somma era stata stanziata con la legge di bilancio 2023. Per fronteggiare questa grave fitopatia – aggiunge Confagricoltura – è necessario un coordinamento tra i vari sistemi, regionali e nazionale, con il supporto dei consorzi di tutela, ma è soprattutto essenziale rafforzare, con idonee risorse, la strategia di contrasto alla Flavescenza dorata con un impegno proporzionale al rischio che corre il "vigneto Italia" e alla gravità della situazione. Occorre quindi non solo finanziare la sostituzione delle viti estirpate - conclude Confagricoltura - ma anche e soprattutto prevedere una serie di azioni coordinate di lotta alla grave fitopatia. (Rin)