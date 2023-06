Kazakhstan: ministro Energia, pronti a fornire infrastruttura per transito gas russo verso Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan è pronto a fornire l'infrastruttura per il transito del gas russo verso l'Uzbekistan. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia del Kazakhstan, Almasadam Satkaliyev, durante una riunione della Commissione per l'ecologia e la gestione della natura della camera bassa del Parlamento di Astana. "La Repubblica di Uzbekistan e Gazprom continuano i negoziati sul volume e sul prezzo del gas. In generale, la parte kazakha ha dichiarato di essere pronta a garantire l'aspetto tecnico del transito del gas attraverso il nostro territorio e, una volta terminati questi negoziati, saremo pronti a fornire la nostra infrastruttura", ha affermato Satkaliyev, aggiungendo "già nella stagione autunno-inverno del prossimo anno, questa condotta sarà pronta". "Il Kazakhstan è interessato a ricevere fondi per il transito e ad aumentare l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico della regione dell'Asia centrale", ha osservato Satkaliyev. (Rum)