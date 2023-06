Milano: De Corato, per albergatori Stazione Centrale più sicura, controlli funzionano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione degli albergatori dell'area metropolitana milanese, aderenti a Confesercenti, "ha confermato che la zona Stazione Centrale di Milano ora è più sicura rispetto al passato". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia e Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni odierne dell'associazione Albergatori e sugli arresti dei Carabinieri in Stazione Centrale e in via Tocqueville per liti e furti da parte di stranieri. "Come dimostrano questi ultimi arresti, i servizi straordinari di controllo del Territorio voluti dal Viminale, con Polizia e Carabinieri, funzionano" sottolinea De Corato. "Evidenzio e denuncio, ancora una volta, che di vigili in giro non se ne vedono! Una macchina di ghisa, non si nota né in Centrale, né nelle periferie e nemmeno nelle zone della Movida, come per esempio la zona di Gae Aulenti e Corso Como - aggiunge De Corato -. Ma le pattuglie che aveva promesso il Sindaco Sala, in Prefettura firmando il Protocollo di Sicurezza nell'agosto del 2021, dove sono finite? Pur essendo più sicura, come hanno ribadito oggi gli albergatori, la città è ancora piena di delinquenti e criminali, soprattutto stranieri irregolari e con precedenti, ma il Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale sono impegnati solamente a denunciare e combattere le divise come accaduto, appunto, nelle ultime settimane!" conclude. (Com)