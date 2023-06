2 Giugno: Gasparri (FI), Italia orgogliosa della sua identità e delle sue tradizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un onore assistere alla parata del 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. Anche quest'anno ho avuto il piacere di prendere parte ad un evento a cui sono sempre stato presente fin da bambino, da orgoglioso figlio e nipote di una famiglia di militari. È stata una evento commovente e straordinario, con novità importanti rispetto al passato. Un plauso a tutti i vertici militari, a partire dall'Ammiraglio Cavo Dragone, e al ministro della Difesa Crosetto, per la impeccabile organizzazione". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: "Oggi l'Italia si è ritrovata attorno ai simboli dell'unità nazionale, a partire dal Tricolore. Una Italia protagonista nel mondo e sempre pronta a difendere la propria libertà, quella dell'Europa e del mondo intero. Anche attraverso le missioni militari e con l'azione diplomatica. E quindi un evento confortante. Ma anche un evento imponente, perché accanto alla rappresentanza di tutte le diverse Forze Armate erano presenti altri realtà dello Stato non militari, che hanno contribuito a rendere questa giornata ancora di più corale. Anche insieme a tanti Sindaci. A dimostrazione di quanto la nostra Nazione sia coesa. L'Italia c'è. E deve essere sempre orgogliosa della sua identità e delle sue tradizioni che la parata del 2 giugno ha rappresentato in maniera positiva, chiara e forte", conclude. (Com)