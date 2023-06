Serbia: governo adotta proposta di modifica della legge sull'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha adottato il disegno di legge sugli emendamenti alla legge sull'energia, il quale armonizza la legislazione nazionale in materia di energia con l'acquis giuridico dell'Unione europea. Lo riporta il sito informativo "eKapija". Con tali modifiche si istituisce, tra l'altro, una Commissione per le reti energetiche quale organismo statale autonomo e indipendente per il controllo dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale del Paese. I membri del governo hanno inoltre adottato un regolamento sulle condizioni e i criteri per gli aiuti di Stato da concedere ad investimenti in settori importanti per il raggiungimento di emissioni nette zero. (Seb)