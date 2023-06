Spagna: leader Vox Abascal mostra "mano tesa" ma "ferma" ai popolari per accordi locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha mostrato ancora una volta la sua "mano tesa" ma allo stesso tempo "ferma" al Partito popolare (Pp) spagnolo per ottenere maggioranze alternative "basate sulla responsabilità" nei territori per formare una coalizione dopo i risultati delle elezioni regionali e comunali del 28 maggio scorso. Nel corso di una conferenza stampa a Budapest dopo l'incontro con il presidente dell'Ungheria, Victor Orban, il leader della formazione sovranista ha sottolineato che "l'unica richiesta" per questi negoziati è "il rispetto per gli elettori di Vox e per l'altro partito che fa parte di "questa maggioranza". I risultati delle elezioni regionali di domenica scorsa aprono le porte a cambi di governo in diverse comunità autonome, anche se per questo il Pp ha bisogno del voto favorevole dei deputati di Vox in Estremadura, Comunità Valenciana e Aragona, mentre la loro astensione è sufficiente a Murcia e nelle Isole Baleari. Qualcosa di simile sta accadendo nei consigli comunali di vari capoluoghi di provincia, così come nei consigli provinciali, dove Vox è emerso il 28 maggio come un partner essenziale per i popolari. (Spm)