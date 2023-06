Ucraina: Blinken, per la Russia la guerra è stata un "fallimento strategico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Russia l’invasione dell’Ucraina è stata un “fallimento strategico”: “prima della guerra qualcuno credeva che Mosca fosse la seconda potenza militare al mondo, oggi molti ritengono che sia la seconda potenza militare… in Ucraina”. Così il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha commentato oggi gli ultimi sviluppi del conflitto nel corso di una conferenza stampa a Helsinki, dove si trova in visita. Il capo della diplomazia di Washington ha ribadito l’opposizione degli Stati Uniti a qualsiasi proposta per arrivare alla pace attraverso concessioni territoriali da parte dell’Ucraina: tali iniziative, ha chiarito, servono solo a legittimare le azioni del presidente russo Vladimir Putin e a incoraggiare futuri attacchi. Secondo Blinken, la campagna militare in corso ha già isolato Mosca, ha indebolito l’economia russa e ha esposto la fragilità di un esercito una volta temuto. (segue) (Was)