Ucraina: Blinken, per la Russia la guerra è stata un "fallimento strategico" (2)

- Gli Stati Uniti, ha chiarito, sosterranno i negoziati “quando e se la Russia sarà pronta a lavorare per una vera pace”. Perché la pace sia “giusta e duratura”, occorre che i negoziati rispettino una serie di principi, tra i quali la tutela dell’integrità territoriale dell’Ucraina, la giustizia per i crimini commessi sul terreno e le riparazioni di guerra da parte della Russia. Al contrario, “un cessate il fuoco che semplicemente congeli le linee del fronte attualmente in essere, e che permetta a Putin di consolidare il controllo sui territori che ha occupato, di riarmarsi e di attaccare di nuovo, non può portare ad alcuna pace giusta. Legittimerebbe solo l’esproprio di terreno da parte della Russia, premierebbe l’aggressore e punirebbe la vittima”. “Insieme all’Ucraina e ai nostri alleati e partner – ha aggiunto Blinken – siamo pronti a impegnarci in una più ampia discussione sulla sicurezza europea che promuova la stabilità e la trasparenza, e che riduca la probabilità di un futuro conflitto”. (Was)