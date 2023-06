Ucraina-Usa: ministro Difesa Reznikov con omologo Austin, lavoriamo insieme per stabilire la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'Ucraina e gli Stati Uniti continuano a lavorare insieme per ripristinare la pace in Europa. Lo ha scritto il ministro della Difesa ucraino, Oleksej Reznikov, su Twitter commentando il colloquio avuto con il segretario della difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. "Il partenariato Ucraina-Usa è forte. Continueremo a lavorare per garantire la vittoria dell'Ucraina e ripristinare la pace in Europa", ha sottolineato il ministro di Kiev.(Kiu)