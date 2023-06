Energia: Iraq, le importazioni di gas dall’Iran sono diventate una questione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione Elettricità ed energia del Parlamento dell’Iraq, la soluzione della controversia finanziaria legata alle importazioni di gas dall’Iran è diventata “una questione politica che coinvolge Washington, Teheran e Baghdad”. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, la Commissione ha ricordato che ad ora non esistono alternative immediate valide al gas iraniano, sia in termini di qualità, sia dal punto di vista dei costi. Dakhil Radi, membro della Commissione Elettricità ed energia, “la produzione attuale di elettricità (con il gas importato dall’Iran) oscilla tra 18.500 e 19.000 megawatt al giorno, ma ci sono ostacoli per il pagamento del gas iraniano attraverso la Banca irachena per il commercio”. “L’Iran fornisce all’Iraq la quantità di gas necessaria a coprire il suo fabbisogno nazionale, al prezzo stabilito dal ministero dell’Elettricità presso la Banca irachena per il commercio”, ha aggiunto Radi, ma il problema è che “le somme di denaro non raggiungono l’Iran”, a causa delle sanzioni internazionali ai danni della Repubblica islamica. Per garantire una fornitura elettrica per tutte le province, 24 ore su 24, secondo Radi, Baghdad “necessiterebbe di un quantitativo di elettricità che varia dai 28.000 ai 30.000 megawatt”. Tuttavia, ha aggiunto, nel caso in cui possa importare gas dall’Iran, “la produzione di energia elettrica aumenterebbe fino a 22.000 o anche a 23.000 megawatt, sufficienti a coprire le necessità di tutte le province del Paese con una fornitura elettrica per 16 o 18 ore al giorno”. Inoltre, secondo Radi, il gas iraniano rappresenta per l’Iraq “l’opzione più veloce e più appropriata in termini di qualità e di prezzo”, dal momento che, a differenza del gas importato da altri Paesi (che arriva via nave), passa attraverso gasdotti”. (Irb)