Nord Macedonia-Grecia: azione coordinata di polizia porta a sequestro di circa 160 kg di cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 160 chilogrammi di cocaina per un valore di 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia macedone e greca in un'azione coordinata con l'Agenzia federale antidroga statunitense (Dea). Nell'intervento diversi cittadini macedoni e greci, appartenenti a un grande gruppo criminale organizzato, sono stati arrestati. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno di Skopje, che non ha voluto rilasciare altri dettagli sull'operazione ancora in corso, ripreso dall'agenzia di stampa "Mia". (Seb)