Italia-Usa: ministro Urso incontra segretaria al Commercio Raimondo in ambasciata (2)

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- In apertura delle celebrazioni, l'ambasciatrice Zappia ha ricordato il referendum del 1946 con il quale le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica e i valori di democrazia che ci accomunano agli Stati Uniti, richiamando l'accenno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri, all'ispirazione data da Gaetano Filangieri al preambolo della dichiarazione di indipendenza Usa che recita "Tutti gli uomini sono stati creati uguali" e la frase scelta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni per definire il nostro rapporto con gli Usa "un'alleanza inscalfibile, un partenariato strategico e una vera e profonda amicizia". L'ambasciatrice ha evidenziato che le celebrazioni a Washington sono state dedicate a Roma, valorizzando la candidatura italiana ad ospitare nella capitale l'Expo 2030 e il nuovo collegamento diretto tra Roma e Washington di Ita Airways. (segue) (Was)