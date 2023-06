2 giugno: Mattarella apre giardini Quirinale a persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si concludono nei giardini del Quirinale le celebrazioni per la Festa della Repubblica, con l'apertura straordinaria a giovani ed anziani con fragilità. In circa duemila, indicati da numerose associazioni del territorio, insieme al Comune di Roma, hanno varcato le porte dei giardini ed hanno avuto modo di incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è concesso per strette di mano e foto accompagnato dalla figlia Laura. Fra le realtà coinvolte la Croce Rossa Italiana, il Progetto Filippide, la Comunità di Sant'Egidio, l’associazione Fateci posto, la Lampada dei desideri, la Piccola famiglia Onlus, Unitalsi e fondazione Cortile dei gentili. (Rin)