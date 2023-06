Marocco: polizia giudiziaria di Tangeri arresta un sospetto miliziano dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia giudiziaria del Marocco, grazie alle informazioni fornite dalla Direzione generale per la sorveglianza del territorio (Dsgt), ha arrestato e interrogato un uomo sospettato di appartenere all’organizzazione terroristica del cosiddetto Stato islamico (Is). Lo si apprende da un comunicato stampa della Dsgt, il servizio di intelligence interna del Marocco. In base ai risultati dell’inchiesta, condotta dall’Ufficio centrale per le indagini giudiziarie, è risultato che l’uomo, 28 anni, originario di Mohammedia, 25 chilometri a nord di Casablanca, aveva dichiarato la propria affiliazione all’Is e si era impegnato a organizzare un “piano terroristico” contro “obiettivi sensibili” a Tangeri. Intanto, le indagini continuano, sotto la supervisione della Procura generale per i casi di terrorismo, per identificare gli obiettivi individuati dall’accusato e scoprire se questi abbia legami con eventuali complici. (Res)