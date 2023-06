Ue-Kazakhstan: commissario Sefcovic, serve partenariato su materie prime rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legami commerciali fra Ue e Kazakhstan devono proseguire con un partenariato strategico nel campo delle materie prime. A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, nel corso di un intervento al Congresso minerario e metallurgico di Astana. "I nostri legami economici sono forti. Non solo l'Ue è il principale partner commerciale del Kazakhstan, con oltre il 30 per cento del commercio totale nel 2022, ma è anche il principale investitore estero del Paese, con uno stock netto di investimenti diretti esteri di oltre 78 miliardi di dollari, pari al 51 per cento del totale", ha detto. "Lo scopo della mia visita è quello di approfondire questi legami, dando il via all'attuazione del memorandum d'intesa tra Ue e Kazakhstan su un partenariato strategico nel campo delle materie prime, delle batterie e dell'idrogeno rinnovabile", ha aggiunto. Sefcovic si trova infatti in Kazakhstan anche per incontrare il primo ministro Alikhan Smailov e il ministro dell'Industria e dello sviluppo delle infrastrutture, Marat Karabayev. (segue) (Beb)