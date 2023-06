Pnrr: Regione Lazio stanzia fondi per apertura 209 centri "facilitazione digit"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un finanziamento di 9.763.645 euro per l'apertura di 209 centri di "Facilitazione digitale", creati per svolgere un'attività di supporto individuale ai cittadini nell'utilizzo di internet e dei dispositivi per operazioni semplici come inviare una mail, consultare un orario dei treni, ricercare informazioni di interesse. È quanto prevede di destinare la Regione Lazio con la delibera approvata in Giunta su proposta del Presidente Francesco Rocca. Le risorse fanno parte dei fondi stanziati, con decreto ministeriale, alla Regione Lazio per l'attuazione della misura "Rete dei servizi di facilitazione digitale" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Saranno destinate a finanziare gli interventi degli Enti locali selezionati mediante avviso pubblico e valgono per il quadriennio 2023-2026 salvo eventuali risorse aggiuntive. (segue) (Com)