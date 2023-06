Pnrr: Regione Lazio stanzia fondi per apertura 209 centri "facilitazione digit" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i servizi di facilitazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata della facilitazione digitale, andranno 9.005.000 euro pari a 43.086 euro per ciascun centro di facilitazione; 438.900 euro verranno stanziati per attrezzature e dotazioni tecnologiche pari a 7.100 euro per ciascun centro di facilitazione; 319.745 euro per attività di comunicazione e organizzazione di eventi formativi pari a 1.529 euro per ciascun centro di facilitazione. L'erogazione dei contributi per ciascun soggetto ammesso avverrà secondo le seguenti modalità: fino ad un massimo di 11.679 euro al raggiungimento del target prefissato per il 2023; fino ad un massimo di 16.350 euro al raggiungimento del target prefissato per il 2024 eventualmente ripartito in due rate di pari importo; fino ad un massimo di 18.649 euro al raggiungimento del target prefissato per il 2025 anche in questo caso con la possibilità di ripartirlo in due rate di pari importo. Ogni soggetto attuatore ha la facoltà di richiedere un anticipo del 10 per cento del contributo massimo previsto a seguito della comunicazione di attivazione del centro di facilitazione entro i 45 giorni dalla data di ammissione al finanziamento. (Com)