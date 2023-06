Bosnia: Dodik, musulmano Becirovic ha più successo di chiunque altro nello "smantellare" il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik ha affermato che l'esponente musulmano della presidenza tripartita del Paese, Denis Becirovic, "è molto più bravo e ha più successo nello smantellare la Bosnia Erzegovina di chiunque altro". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva di Banja Luka "Rtrs". "La Bosnia Erzegovina si trova in questo stato a causa di avventurieri e politici come Becirovic", ha aggiunto Dodik, rispondendo alle affermazioni dello stesso Becirovic il quale aveva esortato i membri del Gruppo di lavoro per la regione dei Balcani occidentali (Coweb), a introdurre "sanzioni molto più severe" contro il leader serbo seguendo "l'esempio degli Stati Uniti e del Regno Unito". A tal proposito Dodik ha aggiunto su Twitter che la richiesta di sanzioni "è un grido di impotenza nel discutere con coloro con cui non si condivide un'opinione".(Seb)