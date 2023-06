Russia-Ucraina: Cremlino, non ci sono ancora prerequisiti per negoziati tra Mosca e Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono ancora prerequisiti per dei negoziati tra Mosca e Kiev. Lo ha detto nel corso di un briefing con i giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Abbiamo ripetutamente parlato del dialogo, ora questa opzione non esiste. Non ci sono i prerequisiti", ha detto il portavoce commentando le parole del primo ministro ungherese, Viktor Orban, che ha esortato a prevenire una controffensiva dell'esercito ucraino, introducendo cessate il fuoco e l'inizio dei negoziati di pace. Peskov ha notato che "da esperti e rappresentanti delle autorità europee si sentono sempre più dichiarazioni, sebbene ancora astratte, su un processo di pace". "È vero, non sentiamo alcuna volontà politica di prendere in considerazione gli obiettivi e le preoccupazioni del nostro Paese, mentre per noi questa è una priorità assoluta", ha sottolineato il portavoce del Cremlino. (Rum)