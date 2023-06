Roma: palazzina in fiamme in zona Colli Aniene con persone ustionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 7 persone sono rimaste ustionate in un incendio ancora in corso in una palazzina in via D'Onofrio, angolo via Ettore Franceschini a Roma. Alle 14 è stato lanciato l'allarme per il rogo che coinvolge diversi appartamenti. Sul posto oltre alle ambulanze che stanno facendo la spola per portare i feriti negli ospedali della zona, anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. I soccorsi e i mezzi antincendio sono ancora al lavoro. (Rer)