Spagna: sindaco di Genova Bucci incontra a Madrid 70 imprese

- Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha incontrato oggi a Madrid circa 70 imprese del territorio presso la Camera di commercio e industria italiana. E' stato accolto dall'ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi e dal presidente dell'ente camerale Marco Pizzi e accompagnato dall'ambasciatore di Genova nel mondo Aldo Olcese Santonja. Bucci ha illustrato gli obiettivi di sviluppo della città, evidenziando la forte propensione all'internazionalizzazione di Genova, storicamente protesa sul mare per scambi commerciali nel Mediterraneo. "La missione di questi giorni fa parte dell'obiettivo di internazionalizzazione, ma è anche motivata del forte legame storico con la Spagna", ha evidenziato il sindaco. "Lo sviluppo di Genova punta in tre direzioni: logistico portuale, alta tecnologia e turismo. Genova è lo sbocco finale del corridoio Reno Alpi, dove viaggia il 55 per cento delle merci, e stiamo facendo investimenti importanti sulle infrastrutture a partire dal Terzo Valico", ha proseguito Bucci. Il primo cittadino ha poi evidenziato che la città ligure sta puntando molto sulla promozione di Genova per i grandi eventi sportivi di richiamo, a partire da The Ocean Race Genova The Grand Finale, l'Everest per la vela, oltre alla candidatura per ospitare grandi eventi sportivi. (segue) (Spm)