Spagna: sindaco di Genova Bucci incontra a Madrid 70 imprese (2)

- Il sindaco Bucci ha poi aggiunto: "L'acqua sta diventando una risorsa importante. Il ciclo dell'acqua inizia dal mare e per una città di mare come la nostra è fondamentale studiare come chiudere il ciclo dell'acqua con dissalatori, e con soluzioni ambientalmente sostenibili che possano portare l'acqua, magari a scopi agricoli, nelle zone dove il mare non c'è, come la Pianura Padana. Qui a Madrid ci sono molte aziende che lavorano a soluzioni di dissalatori anche per il recupero del sale", ha concluso. La presentazione tecnica nel dettaglio delle opportunità e dei possibili ambiti di collaborazione è stata affidata al consigliere delegato ai nuovi investimenti aziendali Davide Falteri. "Genova è storicamente un crocevia di traffici marittimi, ma abbiamo in atto investimenti in tema di infrastrutture fisiche e digitali che candidano la città ad essere un hub di dati, oggi strategico per la logistica predittiva che rappresenta il futuro. Ci sono molte opportunità di scambio con la Spagna in tema di digitalizzazione della filiera logistica e di interoperabilità e sono già forti gli scambi commerciali tra Spagna e Italia specialmente nel settore ortofrutticolo. Abbiamo un centro logistico agroalimentare che può diventare la base di un'agenzia di promozione di scambi nella filiera logistica", ha detto Falteri. (Spm)